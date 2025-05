Rumor: Bully remastered potrebbe essere in lavorazione

HQ

Potrebbe essere in lavorazione un remaster di Bully per le console moderne? Molti fan la pensano così, soprattutto dopo che l'ultimo rapporto trimestrale sugli utili di Take-Two ha rivelato che la società sta attualmente pianificando o sviluppando un totale di quattro diversi remaster, tutti previsti per il rilascio nei prossimi anni. Il rapporto affermava:

"Quattro nuove iterazioni di titoli rilasciati in precedenza."

Due di questi sono molto probabilmente Grand Theft Auto IV – che è stato oggetto di speculazioni per settimane e anche parzialmente confermato dagli addetti ai lavori – e Red Dead Redemption 2, che abbiamo riportato proprio ieri sembra in arrivo su Switch 2.

Che i fan sperassero da tempo che Bully tornasse sotto i riflettori non è un segreto, ed è qualcosa di cui Rockstar e Take-Two sono senza dubbio ben consapevoli. Inoltre, Bully non è stato disponibile su Switch, il che lo rende un forte candidato per un ritorno sotto forma di remaster. Naturalmente, per ora è tutta pura speculazione, ma possiamo sempre sperare.

Sareste entusiasti di un remaster di Bully?