Rumor: Capcom sta lavorando da anni a un remake di Resident Evil Zero

HQ

La maggior parte delle persone probabilmente si aspetta che Capcom lavori su altri remake di Resident Evil. L'ultimo, Resident Evil 4, è stato rilasciato nel 2023, quindi è ragionevole aspettarsi un nuovo gioco abbastanza presto. Forse non l'anno prossimo, dato che Resident Evil Requiem uscirà allora, ma il 2027 sembra molto probabile. Ma quale sarà?

I candidati più caldi sono Resident Evil 0, il preferito dai fan Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil 5, di cui si è parlato in vari momenti. Ma ora sembra che abbiamo la risposta. Mp1st afferma di avere fonti credibili che affermano che sia Resident Evil 0 che Resident Evil Code: Veronica sono in arrivo, con quest'ultimo che verrà rilasciato per primo, seguito dal primo l'anno successivo.

La parte 0 è presumibilmente già in fase di sviluppo da un paio d'anni con il titolo provvisorio Chamber. Il titolo del progetto lascia intendere che il doppiatore Jon McLaren (Starlord in Marvel's Guardians of the Galaxy) sarà coinvolto, in quanto il suo curriculum specifica che sta partecipando al prossimo gioco AAA "Project Chamber".

L'articolo di Mp1st contiene anche alcuni spoiler sulla storia con cose che non erano incluse nell'avventura originale, quindi leggetelo a vostro rischio e pericolo.

Supponendo che le informazioni siano corrette, pensi che i remake di Resident Evil 0 e Resident Evil Code: Veronica suonino bene, o Capcom dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle nuove avventure della serie?