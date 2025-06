Rumor: Castlevania è ancora in programma per un revival

HQ

Di recente, si è vociferato che Konami sia in procinto di far rivivere la serie Castlevania. Ma dopo che Konami ha organizzato un grande evento ieri sera (in cui si sono concentrati su Metal Gear e Silent Hill) senza mettersi in mostra, molte persone hanno iniziato a diventare pessimiste.

Uno di loro ha contattato l'editor VGC Andy Robinson, di solito molto esperto, su X e ha chiesto se questo nuovo Castlevnia è ancora in cantiere. Ha risposto in modo succinto: "Sta ancora arrivando AFAIK".

Sicuramente non è una conferma in alcun modo, ma è comunque speranzoso in quanto è il massimo che una fonte non ufficiale possa ottenere.