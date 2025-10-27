Rumor: Crash Bandicoot serie animata in lavorazione su Netflix

HQ

Secondo recenti indiscrezioni, ci sono alcune forti indicazioni che Crash, il nostro marsupiale preferito, potrebbe arrivare su Netflix. Rapporti solidi indicano una collaborazione in corso tra il gigante dello streaming e WildBrain, i ragazzi che ci hanno anche portato Sonic Prime. Che ancora una volta è stato incaricato di dare vita a un altro personaggio dei videogiochi: Crash Bandicoot.

Netflix non ha ancora confermato il progetto, ma dato il loro comprovato record, WildBrain potrebbe benissimo essere la casa perfetta per Crash. Dopotutto, il suo mondo e molti amici si adattano perfettamente al formato e con Sonic Prime lo studio ha dimostrato la sua capacità di gestire personaggi iconici dei videogiochi con rispetto e stile. Per tutti noi che siamo cresciuti con il marsupiale pazzo in qualche forma, questo potrebbe benissimo essere qualcosa da guardare avanti.

Che ne dite, una serie animata di Crash potrebbe essere divertente?