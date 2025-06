Rumor: Dakota Johnson si prepara a entrare a far parte di Star Wars

HQ

Dopo l'enorme successo di Andor: Stagione 2, la Disney sembra aver avuto un nuovo appetito per Star Wars e ha recentemente parlato di diversi progetti imminenti. Ora l'insider cinematografico Daniel Richtman (tramite GeekTyrant) riferisce che un'attrice famosa sembra essere stata legata a uno di loro.

Più specificamente, si tratta di Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio), che ha recentemente lavorato a un altro progetto di proprietà della Disney, vale a dire la super-farsa della Marvel Madame Web. Ci sono così tanti spettacoli e film in lavorazione in questo momento che è difficile dire quale sia, ma sappiamo che Daisy Ridley tornerà nei panni di Rey Skywalker in nuovi film, e dal momento che è probabile che questi siano sempre più grandi, potremmo essere più propensi a vedere Johnson in essi.