Rumor: Disney rilascerà la versione originale di Star Wars: Una nuova speranza in 4K

La verità è che nessuno è stato davvero felice quando George Lucas ha rilasciato le sue versioni aggiornate della trilogia originale. Improvvisamente, Jabba the Hut aveva un design completamente diverso, Han Solo aveva imparato a saltare da seduto per evitare i colpi di blaster e Mos Eisley sembrava uno spettacolo di America's Got Talent.

Anche i nuovi effetti speciali che ha aggiunto si scontravano malamente con i film originali. I fan lo hanno implorato e supplicato di riportare i film al loro stato originale, ma Lucas ha rifiutato e ha detto con arroganza quanto segue in un'intervista sull'argomento:

"Quindi quello che finisce per essere importante nella mia mente è come sarà la versione DVD, perché è quello che tutti ricorderanno. Le altre versioni scompariranno. Anche i 35 milioni di nastri di Star Wars là fuori non dureranno più di 30 o 40 anni.

Tra un centinaio di anni, l'unica versione del film che qualcuno ricorderà sarà la versione DVD [dell'edizione speciale]".

Ma sembra che Lucas non avrà l'ultima parola qui. Kotaku riferisce che diverse fughe di video e immagini hanno trovato la loro strada su Internet da una versione pesantemente aggiornata dell'originale Star Wars: Una nuova speranza del 1977. Inoltre, ci sono molte voci secondo cui è in arrivo proprio una versione del genere. E c'è di meglio:

"Le informazioni trapelate affermano che questi restauri sono stati eseguiti correttamente, utilizzando negativi originali e con uno sforzo per preservare la grana e la gradazione del colore. Non sembra trattarsi di un rapido upscaling dell'intelligenza artificiale 4K come quello che abbiamo visto negli ultimi anni".

A parte un'uscita sciatta nel 2006, queste versioni non sono più disponibili dalla metà degli anni '90, e penseremmo che molti fan di Star Wars sarebbero grati alla Disney se reintroducessero i film - anche se solo Una nuova speranza - come dovrebbero essere (secondo i fan, cioè... Lucas, come sappiamo, pensa che i numeri musicali nel palazzo di Jabba e un Darth Vader urlante ne Il ritorno dello Jedi siano ciò che davvero solleva i film).

Anche se questa è un'informazione non confermata, sappiamo che Star Wars uscirà di nuovo nelle sale in tempo per il 50° anniversario del film nel 1977, e sembra che vedremo la versione originale.

Cosa ne pensi di questo e dei possibili cambiamenti di Lucas?