Rumor: Everwild verrà mostrato durante l'Xbox Games Showcase

Alle 19:00 dell'8 giugno, è finalmente arrivato il momento del Xbox Games Showcase, che è essenzialmente la conferenza stampa che Microsoft era solita tenere in concomitanza con l'E3. Negli ultimi anni, hanno investito molto nell'evento, offrendo molti annunci entusiasmanti e offrendo agli abbonati Game Pass un buon rapporto qualità-prezzo.

Quest'anno sarà un po' diverso, poiché sarà la prima volta che vedremo apparire sia i loghi Nintendo che Sony tra tutti gli annunci. Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere?

Questo è ovviamente un segreto, ma se dobbiamo credere all'editor di Windows Central Jez Corden - che ha più volte dimostrato di avere una solida padronanza di ciò che Microsoft sta facendo - è finalmente il momento di vedere il gioco in arrivo del rinomato sviluppatore britannico Rare. Stiamo parlando, ovviamente, di Everwild, che è stato annunciato nel 2019. È stato mostrato in due trailer, ma è rapidamente scomparso dai radar quando sono stati apportati cambiamenti al personale e sono emerse segnalazioni di problemi di sviluppo.

L'anno scorso, ci sono stati alcuni segni di vita, non ultimo da parte del capo dei giochi di Microsoft Phil Spencer, che ha visitato Rare e ha avuto modo di giocare Everwild, un chiaro segno che non è stato cancellato e che in realtà era andato abbastanza avanti da essere giocabile. Inoltre, la cartolina di Natale annuale di Rare per il 2024 presentava un motivo Everwild, portando molti a credere che il gioco sarebbe stato completamente svelato nel 2025.

Corden scrive in un articolo sull'evento:

"[...] le mie indagini più recenti hanno suggerito che il gioco è ora sulla buona strada e gode di una forte fiducia da parte dei produttori di Microsoft. Potremmo potenzialmente vedere Everwild a questo spettacolo".

Un altro gioco che potrebbe apparire è State of Decay 3, e Corden spiega che le sue fonti dicono che uscirà nel 2026, il che potrebbe significare che è ora di iniziare l'hype:

"Da quello che ho sentito, State of Decay 3 potrebbe essere lanciato già nel 2026, quindi forse ora è il momento di offrire ai fan uno sguardo più approfondito su quello che potrebbe essere uno dei più grandi giochi di Microsoft del prossimo anno".

Come al solito, copriremo tutto ciò che accadrà sia durante il Summer Game Fest che durante l'Xbox Games Showcase, quindi assicurati di visitarci frequentemente alla fine della prossima settimana, perché oltre a questi eventi, abbiamo anche il lancio di Switch 2 da attendere con impazienza con tutto ciò che comporta.