Rumor: Final Fantasy VII: Remake Intergrade arriverà su Xbox quest'anno

Molte persone hanno applaudito durante il Nintendo Direct di questa settimana quando Square Enix ha rivelato che Final Fantasy VII: Remake Intergrade è in arrivo su Switch 2. Ma c'erano alcuni che non erano altrettanto felici: i fan di Xbox.

Xbox Series S/X sarà ora l'unico formato senza il gioco. Significa che è tutto finito? Se dobbiamo credere all'insider NateTheHate2, spesso abbastanza credibile, non c'è motivo di stare in giro. Secondo lui, Final Fantasy VII: Remake dovrebbe essere in arrivo su Xbox Series S/X già quest'anno, e scrive anche: "Sto solo aspettando che Microsoft e Square Enix lo annuncino".

A quanto pare non dovremo aspettare troppo a lungo nemmeno per il sequel, perché già nel 2026 uscirà Final Fantasy VII: Rebirth, che presumiamo includa anche Switch 2.

Certo, non sappiamo se questo accadrà effettivamente e per ora si tratta solo di un rumor, ma per un cosiddetto autoproclamato insider, la fonte deve essere considerata del tipo migliore - quindi diremmo sicuramente che la speranza è viva.