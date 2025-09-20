Rumor: Harry Potter della HBO potrebbe ingaggiare una donna per il ruolo di Voldemort

HQ

Come se l'imminente – e tanto attesa – serie di Harry Potter della HBO non avesse già suscitato abbastanza dibattito, la macchina delle voci è di nuovo al lavoro. Secondo uno scoop dell'insider Daniel RPK, di solito affidabile, Lord Voldemort, il famigerato mago malvagio, potrebbe essere interpretato da una donna. Daniel riferisce che le richieste di casting per il ruolo centrale sono state fatte sia per gli uomini che per le donne, il che potrebbe significare che "Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato" potrebbe diventare una "lei" nel prossimo adattamento televisivo.

HBO ha già affrontato il contraccolpo per alcune delle sue scelte di casting: i fan britannici si sono lamentati quando Paapa Essiedu è stato annunciato come Piton e quando l'attore americano John Lithgow è intervenuto nel ruolo di Silente. Se si scopre che Voldemort diventa "Voldemorta", è improbabile che la reazione sia più calma.

D'altra parte, vale la pena notare che Voldemort, almeno nei film, ha sempre avuto un'aria androgina. Quel volto simile a un serpente non è esattamente pieno di calore umano, il che potrebbe aprire la porta a un'interpretazione completamente nuova del signore oscuro. Chissà?

Sareste d'accordo con un Voldemort donna?