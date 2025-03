Rumor: Il rilascio fisico di Indiana Jones and the Great Circle su PS5 richiede ancora una connessione online

HQ

Anche prima che Indiana Jones and the Great Circle fosse rilasciato per PC e Xbox lo scorso anno, Microsoft ha annunciato che sarebbe arrivato anche su PlayStation 5, dicendo che sarebbe arrivato nella prima metà dell'anno. E ora sembra che sia quasi ora. Secondo l'affidabile leaker Billbil-kun, la data di uscita sarà annunciata lunedì, cioè oggi.

Ma... Non è tutto quello che aveva da dire sul gioco, ha anche parlato della versione fisica, che a quanto pare sarà uno di un numero crescente di giochi su disco che non funzionano da soli. Hai bisogno di una connessione a Internet e Billbil-kun spiega:

"Per rispondere alla domanda più frequente, sia la Standard Edition che la Premium Edition di Indiana Jones and the Great Circle includeranno un disco PS5. TUTTAVIA, sarà comunque necessaria una connessione Internet per scaricare il gioco e il suo contenuto."

Per ora è solo una voce, ma Billbil-kun sostiene di avere i metadati per dimostrarlo. Speriamo di saperne di più durante la giornata. Cosa ne pensi delle sempre più diffuse edizioni fisiche che sono comunque essenzialmente digitali perché non funzionano da sole?