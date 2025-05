Rumor: La prossima Xbox potrebbe essere l'ultima console di Microsoft

HQ

Ci stiamo avvicinando alla fine di Xbox? Molti sembrano pensarla così, e secondo le nuove informazioni dell'insider Tom Henderson, solitamente molto affidabile, la prossima console sarà anche l'ultima dell'azienda, poiché la loro attenzione al gioco multipiattaforma e basato su cloud è destinata a prendere completamente il sopravvento.

Phil Spencer ha lasciato intendere che stanno lavorando a qualcosa di diverso e unico con la prossima console, e molti fan sembrano essere d'accordo sul fatto che questa potrebbe effettivamente essere la fine delle console tradizionali, non solo Xbox, ma anche PlayStation, con la popolarità sempre crescente dello streaming di giochi.

O, come ha detto lo stesso Tom Henderson:

"La scritta è sul muro. Questo è tutto. Probabilmente sarà il 2034 per allora, non si sa dove sarà lo streaming a quel punto. Anche la PS6 potrebbe essere l'ultima PS, se è per questo, se lo streaming è nativo".

Cosa ne pensi del futuro delle console: lo streaming prenderà completamente il sopravvento?