Rumor: La serie Prototype sta tornando

HQ

Mentre Activision Blizzard al giorno d'oggi può sembrare un po' una fabbrica di Call of Duty, 15-20 anni fa offriva una maggiore varietà di giochi. Un esempio di questo è stata la serie Prototype di Radical Entertainment, che può essere meglio descritta come un Crackdown o Infamous leggermente più malvagio.

Sfortunatamente, Prototype 2 del 2012 non è stato un successo e Radical Entertainment ha dovuto accontentarsi di diventare uno sviluppatore ausiliario per Call of Duty. Ora, tuttavia, è stato portato alla nostra attenzione (grazie ComicBook.com) che la serie potrebbe tornare. Tutto nasce da un post su Reddit di qualche mese fa che affermava che Activision aveva effettuato test di focus group su Prototype 3, tra gli altri progetti.

Al momento della pubblicazione, era solo una delle tante storie di voci pazzesche, ma ora sappiamo che il post ha anche rivelato informazioni accurate su Call of Duty: Black Ops 7 molto prima del suo annuncio ufficiale una settimana fa, completo di dettagli su quando si svolgerà e sul gameplay. Ora che sappiamo che questa parte era corretta, forse anche le informazioni sul Prototipo 3 sono vere?

Sfortunatamente, non possiamo mostrarvi il post originale, che è stato sospettosamente rimosso, il che rafforza solo la teoria secondo cui conteneva informazioni che non dovevano ancora essere rivelate.

Microsoft ora possiede Activision Blizzard e il capo dei giochi Phil Spencer ha precedentemente affermato che gli piacerebbe esplorare la storia dei giochi dell'azienda. Se questi piani includano il Prototipo 3, non lo sappiamo, ma le possibilità sembrano essere aumentate.