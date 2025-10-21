Rumor: l'emulazione Xbox sta arrivando su ROG Xbox Ally

HQ

Siamo rimasti certamente colpiti dalle funzionalità Xbox del dispositivo ROG Xbox Ally X lanciato di recente, ma è sufficiente per chiamarlo una Xbox portatile o è semplicemente un PC portatile? Dopotutto, riproduce le versioni per PC piuttosto che quelle per Xbox. Le opinioni divergono e c'è stato molto dibattito.

Ora, però, l'editor di Windows Central Jez Corden (grazie Tech4Gamers), che ha ripetutamente dimostrato di avere buone fonti Microsoft, afferma tramite Discord che potrebbe essere solo una questione di tempo prima che possiamo goderci i veri giochi Xbox sul dispositivo:

"Le persone che dicono che 'l'alleato Xbox non è una Xbox perché non può giocare ai veri giochi Xbox' potrebbero mangiare il corvo l'anno prossimo se quello che ho sentito è vero. Ho sentito che si sta lavorando su un emulatore che eseguirà almeno alcuni giochi Xbox su PC Windows, pensa all'emulatore di retrocompatibilità X360 come esempio del sottoinsieme.

Aggiunge, tuttavia, che potrebbe non essere solo per tutti i giochi poiché avrà bisogno di alcune modifiche manuali e Microsoft "avrebbe bisogno di collaborare con alcuni editori/sviluppatori per dare il via libera ai loro giochi a causa delle licenze e cose del genere".

Sicuramente non ci dispiacerebbe avere accesso a un sacco di giochi Xbox classici su un dispositivo portatile come ROG Xbox Ally, quindi teniamo le dita incrociate affinché le informazioni siano effettivamente vere.