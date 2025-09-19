Rumor: Mega Man si sta preparando a unirsi Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Ieri, abbiamo condiviso i nostri pensieri sullo sfidante di Mario Kart World di Sonic, Sonic Racing: Crossworlds (ci è piaciuto, leggi la nostra recensione qui), che uscirà il 25 settembre. Ma a quanto pare, le copie fisiche del gioco hanno trovato la loro strada sul mercato e ora le immagini dell'uscita sono apparse sui social media.

È interessante notare che sembra esserci un'immagine che rivela quali personaggi, piste e veicoli ospiti arriveranno nel gioco, con Minecraft e Spongebob e altro ancora già annunciati. Un nome che non sapevamo sarebbe arrivato, tuttavia, è Mega Man.

Supponendo che le foto siano autentiche, sembra che l'amato "bombardiere blu" di Capcom apparirà come pilota nel gioco, e presumibilmente con un kart di accompagnamento (potrebbe essere un Rush trasformato?) e forse anche la sua stessa pista. Possiamo sognare, e speriamo di saperne di più prima piuttosto che dopo (il Tokyo Game Show della prossima settimana forse...?).

Dai un'occhiata a due delle immagini trapelate nel post di Bluesky qui sotto e tieni le dita incrociate.