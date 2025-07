Rumor: Next Xbox abbandona la retrocompatibilità per i giochi più vecchi

HQ

La retrocompatibilità è stata a lungo una sorta di mantra per Xbox, ma con la prossima console le cose potrebbero cambiare. Secondo un insider anonimo, Microsoft sta pianificando di terminare il supporto per i giochi Xbox One, in particolare i titoli di terze parti. Alcuni giochi funzioneranno ancora nell'ambito dell'iniziativa "Play Anywhere", ma queste saranno l'eccezione piuttosto che la regola.

La fonte anonima afferma:

"Ovviamente qualsiasi gioco XBOX 1st Party o gioco con un accordo speciale 'Play Anywhere' funzionerà sia sulle console XBOX che sul nuovo ASUS Windows Handheld di Microsoft, ma qualsiasi vecchio gioco o la maggior parte delle terze parti probabilmente avranno grossi problemi a funzionare sulle future console XBOX se sono davvero solo PC Windows glorificati".

Ciò significherebbe che i consumatori che hanno precedentemente acquistato titoli Xbox One potrebbero improvvisamente trovarsi nell'impossibilità di giocarci su hardware più recente. L'insider suggerisce anche che il passaggio a una piattaforma basata su PC rende tecnicamente difficile mantenere la compatibilità con le versioni precedenti, che si dice sia il motivo principale per l'abbandono della funzione.

Giochi ancora a titoli meno recenti sulla tua Xbox?