Rumor: Next Xbox è più forte di PlayStation 6, ma anche più costosa

HQ

Si sente parlare sempre di più sia di PlayStation 6 che di Xbox Next, entrambe confermate in arrivo senza alcun dettaglio effettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo, molti credono che Microsoft voglia provare ad armonizzare maggiormente PC e Xbox, in modo da poter offrire giochi anche tramite, ad esempio, Epic Games Store e Steam, il che significherebbe una console con praticamente tutti i giochi (tranne quello di Nintendo).

Ora, il rispettato canale YouTube Moore's Law is Dead ha presentato una nuova fuga di notizie riguardante la prossima generazione di Xbox e, come al solito, approfondiscono le specifiche tecniche. Zuby_Tech ha raccolto le informazioni tramite i social media, che rivelano, tra le altre cose, che l'APU AMD che si dice venga utilizzata è significativamente più grande rispetto a PlayStation 6 - e di conseguenza significativamente più costosa.

Il design ricorda anche più un PC che le console tradizionali e, a quanto pare, possiamo aspettarci un lancio nel 2027. Pure Xbox ha trascritto parte della conversazione, che include il confronto tra la prossima Xbox e la PlayStation 6 in termini di prestazioni:

"Sarà la più grande APU utilizzata in una console di gioco nella storia... il totale sarà di circa 408 mm quadrati, circa il 13% più grande delle dimensioni del die di Xbox Series X e Xbox One X. Ed è un dado più grande del 46% rispetto a quello monolitico che verrà utilizzato nella console domestica PlayStation 6.

Quindi sì, dovrebbe essere più forte della PS6, ma allo stesso tempo sarà anche più costosa a causa di queste dimensioni maggiori e del suo uso di die a ponte e probabilmente di una maggiore capacità di RAM rispetto alla PS6, almeno se vuole funzionare bene come ibrido PC/console".

Discutono anche del prezzo della console, che dovrebbe essere alto, ma non così alto come un PC affidabile:

"Penso che vada bene, perché questa volta Xbox sarà molto più di una console. Dovrebbe anche essere qualcosa in grado di eseguire qualcosa di più delle semplici app Xbox e sfidare il mercato dei giochi per PC almeno in qualche modo direttamente. E anche se utilizza un grande die APU per console, dirò che rispetto alle mega APU per PC, in realtà è un po' più piccolo.

E quindi, sì, anche se non vedo Xbox Magnus come un probabile concorrente diretto della console PlayStation di nuova generazione a causa di quanto Magnus costerà di più rispetto alla PS6, rispetto ai sistemi di gioco per PC penso che sarà molto più favorevole.

Xbox Magnus sarà piuttosto costoso dal punto di vista di una console, penso che costerà sicuramente più di $ 800... Non credo che debba costare più di $ 1200".

Consigliamo vivamente di dare un'occhiata per tenere il passo con tutti i dettagli della fuga di notizie. Che ne pensate, è la strategia giusta per costruire la console più potente in grado di eseguire anche giochi per PC, anche se costerà un bel po'?