Rumor: Next Xbox è una console tradizionale e non un PC

Si è parlato molto della prossima generazione di Xbox, con Microsoft che non ha nascosto il fatto che ci sta lavorando e ha affermato che sarà molto potente. Alcune fughe di notizie suggeriscono che la console sarà più strettamente correlata a un PC Windows in termini di hardware per poter eseguire giochi da Steam, ad esempio.

Ma ora arriva una voce che sostiene l'esatto contrario. Il noto leaker eXtas1s attira l'attenzione su un'affermazione dell'insider AMD Kepler, affermando che la prossima Xbox sarà una console tradizionale, dopotutto.

E questo sembra essere almeno in parte supportato dall'editor di Windows Central Jez Corden che, in risposta a un altro post di eXtas1s sulla retrocompatibilità, scrive che è vero che la prossima Xbox funzionerà con i giochi di Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S/X e li eseguirà anche a livello hardware (nessuna emulazione coinvolta).

Certo, non sappiamo se questo sia vero, ma sospettiamo che molti di voi sperino che le informazioni si rivelino corrette.