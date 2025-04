Rumor: Oblivion Remastered è in arrivo su Switch 2

HQ

Poche cose sono più calde al momento di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che è stato annunciato e rilasciato martedì pomeriggio - qualcosa di cui si era ampiamente vociferato in precedenza. Per fortuna, è disponibile sia per PlayStation che per Xbox oltre alla versione PC, ma non è stata confermata una versione per Switch 2.

Ma... Secondo l'insider eXtas1s, spesso molto esperto, non c'è motivo di preoccuparsi. Tramite i social media, ci ricorda di aver scritto una settimana fa che "Oblivion REMASTERED arriverà su Nintendo Switch 2 e sono consapevole che c'è un lavoro attivo".

Aveva innegabilmente ragione sia sul gioco che sul lancio furtivo, quindi potrebbe benissimo rivelarsi di nuovo qui. Speriamo di saperne di più in un futuro non troppo lontano, perché questo epico gioco di ruolo non sarebbe fantastico da portare con te ovunque sulla nuova console ibrida di Nintendo?