Rumor: Resident Evil 9 sarà annunciato questa settimana

HQ

Sono passati ben quattro anni dall'uscita di un gioco principale della serie Resident Evil (Resident Evil Village) e due anni dalla premiere dell'ultimo remake (Resident Evil 4). Quindi è giunto il momento di vedere cosa succederà dopo, e ora ci sono segnali che potrebbero accadere molto presto.

MP1st scrive di avere fonti che affermano che il gioco sarà mostrato al Summer Game Fest questo venerdì, o forse a Microsoft domenica in connessione con il Xbox Games Showcase. Resta da vedere se il gioco si chiamerà Resident Evil 9 o qualcosa di completamente diverso, ma il solitamente credibile insider di Capcom Dusk Golem crede che non sarà così, ma che Capcom voglia abbandonare la numerazione per poter realizzare più giochi standalone senza necessariamente dare la sensazione che sia basato sul predecessore.

Secondo Dusk Golem, Leon S. Kennedy è il personaggio principale, ma a quanto pare non è l'unico che potremo interpretare.

Se questo è vero, riceveremo una risposta in soli tre giorni, come sembra.