Rumor: Resident Evil Requiem uscirà per PlayStation 4 e Switch 2

Durante la Gamescom, abbiamo finalmente avuto modo di dare un'occhiata più da vicino a Resident Evil Requiem e siamo stati in grado di condividere le nostre impressioni in un'anteprima che potete trovare qui. Questo promettente gioco horror è attualmente annunciato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X e sembra destinato ad essere incredibilmente bello.

Ma nonostante ciò, sembra che Capcom voglia che più persone abbiano la possibilità di giocarci, anche su formati più deboli. Almeno, questo è ciò che sostiene l'insider di Capcom, spesso molto accurato, Dusk Golem, scrivendo di essere d'accordo con le precedenti voci secondo cui Requiem arriverà anche su PlayStation 4 e Switch 2:

"Non girerò intorno al cespuglio,Resident Evil Requiem dovrebbe uscire su PlayStation 4 e Nintendo Switch 2, sembra che questo fosse un po' noto dietro le quinte e nella vite. Non sono la prima persona a dirlo pubblicamente in realtà, solo a confermarlo. Ne ho parlato con cinque persone diverse nelle ultime settimane e conosco un altro ragazzo con una buona reputazione detto molto meno di una settimana fa. Quindi non da me, ma ho sentito la stessa cosa.

Non sono sicuro se sarà al momento del lancio, e la mia ipotesi è che sarà una versione diversa con diversi tipi di tecnologia come l'era 360/PS3 e Wii/PS2, dal momento che alcune funzionalità di Requiem come il ray tracing sono focalizzate sulle piattaforme moderne.

Ma se la domanda è: sta succedendo o no, la risposta è più o meno che sì, sta succedendo".

Considerando che queste versioni non sono state ancora annunciate ufficialmente, sembra probabile (ammesso che le informazioni siano corrette, ovviamente) che Capcom non puntino ad averle pronte per il lancio su altri formati a febbraio. Prendilo con un pizzico di sale kosher, poiché dopotutto si tratta di informazioni non confermate, ma Dusk Golem è almeno uno dei leaker più affidabili.