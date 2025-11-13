Rumor: Sembra che potremmo avere un Fallout: New Vegas Remastered dopo tutto

HQ

Di recente abbiamo riferito che Bethesda afferma che sta lavorando a diversi progetti di Fallout. Uno di questi è, ovviamente, Fallout 5, ma si prevede che ci vorranno almeno 5-10 anni (in primo luogo, il progetto senza fine The Elder Scrolls VI deve essere rilasciato, per usare un eufemismo...), ma dopo di ciò, possiamo solo speculare.

Tuttavia, a seguito dell'importante fuga di notizie di Microsoft in relazione all'acquisizione di Activision Blizzard, si vociferava che Bethesda stesse lavorando ai remaster di Fallout 3 e The Elder Scrolls IV: Oblivion, e quest'ultimo si è rivelato vero quando The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato lanciato all'inizio di quest'anno. Questo, ovviamente, aumenta anche le possibilità di Fallout 3 Remastered.

Ma forse c'è dell'altro in divenire. Quando un utente di X ha condiviso una voce su Fallout 3 ieri e si è lamentato del fatto che Fallout: New Vegas non avrebbe avuto una rimasterizzazione, l'editor di Windows Central Jez Corden è saltato fuori e ha risposto in modo succinto: "Anche nv sta arrivando".

Non ha avuto altro da dire, ma considerando che di solito ha una buona comprensione di ciò che Microsoft e i suoi studi stanno facendo e ha una solida esperienza per le fughe di notizie, potremmo osare essere un po' fiduciosi almeno su un remaster di New Vegas - o cosa ne pensate?