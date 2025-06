Rumor: stasera verrà rivelato un nuovo God of War di dimensioni ridotte

HQ

Da tempo si vociferava che Sony avrebbe ospitato un proprio evento durante il periodo così spesso definito non-E3, e ieri questo è stato confermato. A partire da stasera alle 23:00 CET, è il momento di un grande streaming Sony di oltre 40 minuti di notizie sui videogiochi.

Come è stato confermato, molti hanno notato che ci sono anche molte voci su un nuovo God of War e, dopotutto, sono passati tre anni dall'uscita di Ragnarök. Quindi, se era vero per l'evento Sony, potrebbe anche essere vero per God of War, giusto? Quando un utente di X ha chiesto all'editore di Insider Gaming Tom Henderson della questione, quest'ultimo ha risposto:

"Sentendo un sacco di chiacchiere sul gioco 2.5D/metroidvania o qualunque cosa sarà, sì. Sembra essere molto più piccolo di quanto pensassi inizialmente".

Secondo quanto riferito, Kratos tornerà in Grecia in questa avventura e non sappiamo ancora come si inserirà dal punto di vista della storia con gli ultimi giochi. Tuttavia, copriremo l'evento di Sony in diretta, quindi assicurati di rimanere sintonizzato qui su Gamereactor per vedere se queste voci si rivelano corrette.