Rumor: Techland sta lavorando a un titolo di Call of Juarez

HQ

I tempi sono duri per tutti gli operatori del settore e anche un'azienda relativamente di successo come la polacca Techland non è al riparo da chiusure e licenziamenti, e proprio l'altro giorno vi abbiamo parlato di due progetti che purtroppo non vedranno mai la luce.

Per fortuna, hanno molto di più nella loro pipeline. Oltre allo spin-off Dying Light: The Beast, sembra che stiano lavorando anche a un'avventura western in una serie amata, secondo il credibile Insider Gaming. Se conosci la tua storia di gioco, potresti indovinare che stiamo parlando di Call of Juarez. L'originale è stato rilasciato nel 2006 ed era davvero buono, e il sequel Call of Juarez: Bound in Blood ha anche offerto una versione brutale dell'era occidentale che ha incontrato per la prima volta la sua corrispondenza con Red Dead Redemption.

Poi Techland ha perso la concentrazione e ha ambientato Call of Juarez: The Cartel ai giorni nostri, e lo spin-off Call of Juarez: Gunslinger ha avuto una direzione completamente diversa.

Ubisoft ha pubblicato i predecessori e non si sa se siano ancora coinvolti. La stessa fonte afferma anche che il gioco è stato sviluppato con Unreal Engine 5 piuttosto che con il motore di gioco di Techland.

Incrociamo le dita per un annuncio il prima possibile.