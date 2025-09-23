Rumor: The Elder Scrolls VI uscirà alla fine del 2027

HQ

Anche se Fallout è più grande che mai e Starfield sembra dirigersi verso più formati, è ovviamente The Elder Scrolls VI che le persone sono più curiose quando si tratta dei giochi di Bethesda. Ma dopo l'annuncio di quasi dieci anni fa, non abbiamo più sentito nulla.

E... non l'abbiamo ancora fatto, ma il leaker spesso affidabile eXtas1s ha ora una piccola sorpresa da offrire (grazie a Insider Gaming), affermando nell'ultimo episodio del suo show su YouTube che il gioco punta a un'uscita alla fine del 2027. Tuttavia, da dove ha preso le informazioni non è stato rivelato, quindi prendila con le pinze per ora.

Se ha ragione, però, potremmo potenzialmente vedere i primi segni di vita verso la fine del prossimo anno.