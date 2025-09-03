Rumor: Ubisoft sta lavorando a un remake di Rayman che debutterà il prossimo anno

HQ

Proprio ieri, abbiamo riferito che Ubisoft aveva finalmente confermato che un nuovo gioco di Rayman è in lavorazione e che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan sono responsabili del suo sviluppo. All'epoca non avevamo ulteriori informazioni, ma il spesso affidabile Insider Gaming ora afferma che le loro fonti ne sanno di più.

Scrivono che avevano già sentito che Ubisoft stava lavorando a un remake di Rayman. Il piano è di rilasciarlo alla fine del 2026 e lo sviluppo sembra essere andato molto bene. Ma sembra che ci potrebbero essere più Rayman di così, dato che scrivono anche che "Ubisoft vuole portare il franchise di Rayman oltre un semplice remake, e ha già fatto piani preliminari per sviluppare Rayman 4" (Rayman 3: Hoodlum Havoc è stato rilasciato all'inizio del 2003).

Se quel progetto diventerà realtà dipende da quanto bene si comporterà il remake di cui sopra. Se Rayman 4 diventerà realtà, si prevede che sarà presentato in anteprima "entro la fine del decennio", il che presumibilmente significa versioni per PlayStation 6 e Xbox Next.