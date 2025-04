Rumor: uno dei franchise di Blizzard sta ricevendo il trattamento Netflix

HQ

Poche cose sono più calde in questo momento dell'adattamento dei giochi in film o serie. Dopo successi come The Last of Us e Fallout in particolare, sembra che ci sia una febbrile ricerca del prossimo franchise di giochi che Hollywood possa interpretare.

Se dobbiamo credere all'editor spesso credibile di Windows Central Jez Corden, c'è qualcosa di nuovo in cantiere. Gli utenti perspicaci di Reddit hanno notato che dice questo nell'ultimo episodio del podcast di Xbox Two:

"Posso far cadere qualcosa? Ho sentito, non dirò di che gioco si tratta, ma c'è un franchise Blizzard che sta ricevendo una sorta di trattamento Netflix".

Di cosa si tratta, possiamo solo speculare, ma qualcosa con Diablo, Overwatch, Starcraft o Warcraft deve essere considerato il sospetto più probabile. C'è qualche serie in particolare che speri sia interessata a Netflix?