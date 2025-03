Rumor: uno spin-off di God of War uscirà entro la fine del 2025

HQ

Al momento non è stato annunciato alcun nuovo progetto di God of War, a parte una serie TV. Ma ci sono state molte voci su una raccolta rimasterizzata della trilogia originale e su un nuovo gioco in cui Kratos si è trasferito tra gli dei egizi. Secondo Jeff Grubb, molto esperto e solitamente accurato, c'è potenzialmente un altro gioco all'orizzonte, che ora rivela tramite Bluesky, scrivendo:

"C'è ancora un God of War greco in uscita quest'anno, ma non è una collezione rimasterizzata. È un nuovo progetto di storia secondaria".

Non sappiamo se questo gioco abbia come protagonista Kratos e se ricordi più i giochi più vecchi o più recenti, ma teniamo le dita incrociate sul fatto che Grubb abbia ragione, perché di certo non saremo tristi nel vedere più God of War.