Rumor: Valve ha in serbo per noi l'ennesimo grande annuncio

Questa settimana, Valve ha incantato l'intero mondo dei giochi annunciando Steam Machine, una console PC di piccolo formato altamente capace, che uscirà all'inizio del 2026. Nonostante le voci avessero iniziato a circolare qualche giorno prima, l'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno ed è stata una grande sorpresa.

Ma sembra che potrebbero non essere ancora pronti. Mike Straw, senior editor del sito web altamente affidabile Insider Gaming, ha ora scritto che Valve ha altro in cantiere. E non solo, ma pare che non dovremo aspettare molto per scoprire di cosa si tratta.

La speculazione si sta naturalmente rivolgendo a Half-Life 3, che è stato oggetto di numerose indiscrezioni nell'ultimo anno e sarebbe senza dubbio un titolo che aiuterebbe a vendere Steam Machines. Dal momento che siamo stati ingannati da tali voci innumerevoli volte in passato, ti consigliamo di tenere sotto controllo le tue aspettative, ma dovrebbe essere un "grande annuncio", quindi almeno non sarà un anticlimax insignificante.

Considerando che i The Game Awards sono tra poco più di un mese, è ipotizzabile che Valve si presenti lì per presentare qualcosa, ma si tratta solo di speculazioni da parte nostra, ovviamente.