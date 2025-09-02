Rumor: Valve si sta sviluppando Team Fortress 3

Per decenni, Valve è stata una delle aziende più influenti nel settore dei giochi, eppure lo studio ha sempre mantenuto un livello di segretezza quasi leggendario intorno ai suoi progetti. Le voci su Half-Life 3 si rifiutano di scomparire, e si parla del titolo MOBA Deadlock continua a diffondersi. Ma ora, una terza voce ha iniziato a prendere slancioTeam Fortress 3.

Il noto insider di Valve Tyler McVicker afferma di essere pienamente fiducioso che un sequel dell'amato sparatutto a squadre sia effettivamente in produzione. I dataminer hanno ancora una volta scavato nel motore Source 2 e hanno scoperto tracce che puntano verso un progetto con nome in codice "TF", insieme a diverse nuove aggiunte al motore. Tra questi c'è un sistema di decalcomanie aggiornato che potrebbe essere progettato per aiutare il trasferimento delle risorse.

Come sempre, questo dovrebbe essere preso con le pinze. Sebbene McVicker sia uno dei nomi più affidabili quando si tratta di fughe di notizie su Valve, ciò non significa che abbia sempre ragione. E anche se le voci sono vere, è probabile cheTeam Fortress 3 siano ancora lontani anni. Eppure, si può sempre sperare.

