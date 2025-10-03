Rumor: Virtuos sta attualmente lavorando a un remake di Halo: Combat Evolved

HQ

Per anni, ci sono state voci secondo cui un remake di Halo: Combat Evolved è in lavorazione. Una rimasterizzazione dell'originale è stata rilasciata in tempo per il suo decimo anniversario nel 2011, e l'anno prossimo la serie celebrerà il suo 25° anniversario, che sarà sicuramente riconosciuto.

Ora è emersa un'altra voce e stiamo anche imparando di più sul possibile sviluppatore del progetto non ancora confermato. L'insider di Halo , il signor Rebs, afferma di aver sentito che Virtuous (che di recente ha fatto un buon lavoro con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) è coinvolta nello sviluppo sotto la guida di Halo Studios. Si dice che il motore grafico utilizzato sia una sorta di soluzione ibrida (proprio come con il già citato Oblivion).

Si tratta di voci entusiasmanti di per sé, dato che il signor Rebs spesso sa di cosa sta parlando, ma va ancora meglio quando XboxEra poco dopo ha affermato di essere in grado di confermare tutte le informazioni.

Sembra quindi plausibile che quello che vedremo il 24 ottobre sia davvero un remake di Halo: Combat Evolved, e se assomiglia alle immagini concettuali che sono state mostrate in relazione al cambio di nome da 343 Industries a Halo Studios, allora abbiamo qualcosa di eccitante da aspettarci.