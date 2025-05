Rumor: Will Poulter si unirà al DCU di James Gunn

HQ

Non mancano i prossimi progetti DC per il nuovo universo cinematografico che inizierà quando Superman sarà presentato in anteprima a luglio (anche se tecnicamente è iniziato con Creature Commandos di nuovo su Max nel dicembre 2024). Ora ne è stata rivelata un'altra, più precisamente un'impresa di Adam Strange.

Potrebbe non essere l'eroe DC più noto, ma è apparso in forma di fumetto nel 1958 e, come probabilmente saprai, il capo della DC James Gunn ama usare eroi (e cattivi) meno noti per avere un po' più di libertà di interpretarli. A quanto pare le ambizioni sono grandi però, perché ora il Gunnverse riporta via Instagram che la star Will Poulter è considerata per il ruolo principale dell'eroe titolare.

Poulter non è estraneo ai superpoteri, avendo interpretato Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, anch'esso creato da Gunn (che si dice sia fortemente coinvolto anche nell'impresa di Adam Strange). Secondo quanto riferito, l'idea è che il personaggio sarà prima guest star in qualche altra impresa DC, e poi avrà una serie TV tutta sua.

Se il casting è effettivamente iniziato, suggerisce che il progetto ha fatto molta strada, il che aumenta le possibilità che diventi realtà.