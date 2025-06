Indiscrezioni: Xbox prevede un'importante espansione della retrocompatibilità sotto il banner "Xbox Classics"

HQ

Si è parlato molto della retrocompatibilità di Microsoft per la prossima generazione, con affermazioni questa settimana - da fonti normalmente affidabili - che la retrocompatibilità sarà qualcosa di speciale con la prossima Xbox.

A quanto pare, questo sarà basato sull'hardware piuttosto che sull'emulazione, e l'altro giorno questo sembrava essere confermato dal boss di Xbox Sarah Bond, che ha dichiarato:

"Insieme ad AMD, stiamo portando avanti lo stato dell'arte del silicio per il gaming per offrire la prossima generazione di innovazione grafica per sbloccare un livello più profondo di qualità visiva e un'esperienza di gioco coinvolgente e di gioco migliorata con la potenza dell'intelligenza artificiale, il tutto mantenendo la compatibilità con la libreria esistente di giochi Xbox".

Ora, qualche dettaglio in più sulla questione è emerso dall'insider e leaker eXtas1s (grazie, Pure Xbox), che in passato ha mostrato un talento sorprendente per le rivelazioni. Nel suo ultimo video su YouTube, afferma che Microsoft sta lavorando su una compatibilità con le versioni precedenti notevolmente migliorata per Xbox e Xbox 360 in un servizio chiamato Xbox Classics (anche se il nome non è ancora finalizzato)

L'idea è che questo ci permetterà di goderci i giochi delle prime due console di Microsoft con una grafica migliore rispetto a prima e una maggiore stabilità. Inoltre, il servizio funzionerà su tutti i dispositivi Xbox, incluso l'Xbox Ally portatile, e supporterà Game Pass:

"Ciò su cui Xbox sta lavorando è una nuova piattaforma di emulazione avanzata, progettata per eseguire i titoli Xbox 360 classici e Xbox originali con stabilità [e] miglioramenti grafici - piena integrazione con Game Pass, PC, console attuali, dispositivi portatili come ROG Xbox Ally e, naturalmente, il cloud".

Questo si adatta bene alla recente dichiarazione del capo dei giochi di Microsoft, Phil Spencer, secondo cui "sarà un anno davvero speciale per Xbox il prossimo anno". La funzione sarà presumibilmente implementata nel 2026, quando Xbox celebrerà il suo 25° anniversario, ed eXtas1s ritiene che potrebbe avvenire in due fasi. L'obiettivo di questo nuovo servizio è spiegato come segue:

"L'obiettivo, a quanto ho capito, non è solo quello di riportare la nostalgia, ma di far sì che questi videogiochi vengano giocati meglio che mai, anche su hardware portatili come ROG Xbox Ally e il cloud, su una smart TV o su un telefono cellulare".

E questo sembra piuttosto allettante. Ci sono tonnellate di classici per Xbox (Star Wars: Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls III: Morrowind, Jade Empire, Project Gotham Racing 2, Splinter Cell: Chaos Theory, Panzer Dragoon Orta e Halo: Combat Evolved - per citarne alcuni) e Xbox 360 (Viva Piñata, Kameo: Elements of Power, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Blue Dragon, Project Gotham Racing 4, Fable III e Halo 3 - solo per citarne alcuni), quindi poter godere di questa libreria migliorata su una spiaggia assolata tramite Game Pass su Xbox Ally non suona male, vero?