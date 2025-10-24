Rumour: Baldur's Gate III potrebbe essere rilasciato su Switch 2

HQ

Dopo il successo di Switch 2, sembra che gli sviluppatori di giochi si stiano mettendo in fila per rilasciare i loro titoli per la nuova console di Nintendo. Non solo quelli nuovi, ma anche quelli più vecchi che in precedenza non erano disponibili per Switch. Uno di questi è forse il miglior gioco di ruolo degli ultimi cinque anni, Baldur's Gate III.

Almeno, questo è ciò che l'insider solitamente affidabile NateTheHate afferma sui social media:

"Ho sentito qualcosa su BG3 per SW2 ma ho bisogno di ulteriori verifiche prima di poterlo condividere."

Se Baldur's Gate III sta arrivando a Switch 2, questa è ovviamente una buona notizia. In parte perché è un gioco dannatamente buono, ma anche perché un mouse e un touchscreen potrebbero fare miracoli per la giocabilità (è fondamentalmente un gioco di ruolo per PC).

Resta da vedere se lo sviluppatore Larian, che dice di aver terminato Baldur's Gate III, sia coinvolto nella versione Switch 2 resta da vedere quando/se verrà effettivamente annunciato.