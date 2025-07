Rumour: Fable potrebbe essere posticipato al 2027

HQ

Sembra che il nostro ritorno ad Albion potrebbe essere ritardato ancora un po', dato che si vocifera di un ritardo di Fable che spinge l'uscita del gioco al 2027. Fable, che è un reboot del franchise RPG originariamente sviluppato da Big Blue Box e Lionhead Studios, è attualmente previsto per il 2026.

Ma Nick Baker del podcast XboxEra sembra credere che potrebbe non raggiungere quell'obiettivo. Parlando nell'ultima edizione del podcast, ha rivelato che fonti gli hanno detto che potrebbe slittare al 2027. "Non credo che l'anno prossimo saràFable. Le mie informazioni sono che non sarà il 2026", ha detto. "L'ho sentito dire da due persone diverse ora che Fable potrebbe slittare al 2027. E questo non è un disastro, oh, c'è qualcosa che non va nel gioco. Problematica. Ho solo sentito che ci vuole un po' più di tempo del previsto".

Baker aveva previsto che non appena avesse fatto quell'affermazione, qualcuno sarebbe uscito allo scoperto e avrebbe detto che l'uscita sarebbe stata ancora l'anno prossimo. Ufficialmente, non sono stati fatti annunci per posticipare di un anno l'uscita di Fable, ma non abbiamo nemmeno molto da darci fiducia in un lancio nel 2026. Non è stato mostrato alcun vero gameplay da Fable, né abbiamo visto alcun teaser durante la presentazione Xbox al Summer Game Fest di quest'anno.

Ma, come sempre con queste indiscrezioni, è semplicemente meglio aspettare fino a quando non esce qualcosa di ufficiale. Con i grandi giochi al giorno d'oggi, è difficile credere che usciranno mai finché non sono già nelle tue mani, quindi tutto ciò che possiamo davvero fare è lasciare che Playground cucini.