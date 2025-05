Rumour: Grand Theft Auto IV per ottenere presto il porting per PS4 e Nintendo Switch Proprio come ha fatto Red Dead Redemption, un altro classico di Rockstar potrebbe dirigersi verso macchine più moderne.

HQ Nel 2023, un classico di Rockstar ha ricevuto nuova vita nell'originale Red Dead Redemption, poiché è stato portato su PS4 e Nintendo Switch con alcuni nuovi aggiornamenti. Sembra che ora Rockstar non veda l'ora di un'altra riedizione di un vecchio gioco, e questa volta ci riporterà a Liberty City. Secondo il leaker e insider di Rockstar Tez2, si ritiene che un porting di Grand Theft Auto IV potrebbe arrivare su PS4 e Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Apparentemente è un motivo per cui la mod Liberty City Preservation Project per GTA V è stata rimossa. Come nel caso di Red Dead Redemption, immaginiamo che Grand Theft Auto IV arriverebbe con le sue espansioni se questo porting dovesse essere rilasciato. Come al solito con queste voci, fino a quando qualcosa non sarà ufficiale vi prego di prendere questa storia con le pinze. Con l'aumento della potenza di Nintendo Switch 2, forse potremmo vedere anche altri ex classici Rockstar arrivare su una nuova piattaforma. Grand Theft Auto V un'ultima volta prima dell'uscita di GTA VI, chiunque?