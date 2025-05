Rumour: Half-Life 3 ora giocabile "end-to-end"

HQ

È ancora difficile per noi parlarne senza pensare che un giorno potrebbe andare tutto in fumo, ma il fatto è che Half-Life 3, sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente, è in lavorazione presso Valve. Inoltre, le ultime informazioni suggeriscono che lo sviluppo è ben avviato.

Tutto questo nasce da una recente discussione sul canale YouTube di Tyler McVicker, un noto insider con informazioni accurate e affidabili su Valve in passato, che afferma che il gioco è stato sviluppato con il nome in codice interno HLX ed è così avanti da essere già giocabile dall'inizio alla fine.

"L'HLX viene testato in modo così religioso e così esteso che ci sono individui che stanno solo parlando", ha detto. "Personalmente ho una politica di evitare qualsiasi domanda o informazione relativa alla storia ogni volta che è possibile, quindi al momento le ho evitate tutte. Ma mi è stato offerto da persone di cui mi fido e so che ad alcuni dei miei contemporanei è stato dato, quindi ci sono informazioni là fuori sulla trama".

L'unica cosa che sembra certa è che Half-Life 3 non sarà un titolo di realtà virtuale e che sarà più una lettera d'amore ai fan della serie che aspettano da 20 anni questo capitolo.

"Il gioco è giocabile dall'inizio alla fine, punto e basta. Non è mai stato così così. E lo stanno ottimizzando, lucidandolo. Il contenuto è probabilmente bloccato o, se non lo è, le meccaniche sono bloccate".

Quando pensi che Valve alzerà il sipario su Half-Life 3 e pensi che potrebbe arrivare come una versione di shadowdrop?