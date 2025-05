Rumour: Half-Life 3 sarà in mostra quest'estate

HQ

Dopo anni di speculazioni, meme e rassegnazioni, sembra che il lancio di Half-Life 3 si stia effettivamente avvicinando. Secondo fonti credibili, il gioco è ora in fase di test interno e potrebbe essere mostrato per la prima volta quest'estate.

L'informazione proviene dal noto insider di Valve Gabe Follower, che afferma di sapere che sono in corso test interni di Half-Life 3, con un piccolo gruppo di dipendenti Valve e i loro collaboratori che hanno accesso a una prima versione dell'attesissimo gioco.

Ulteriori indicazioni che qualcosa di grosso è in lavorazione includono Valve che ha recentemente assunto una legione di nuovi sviluppatori, alcuni dei quali hanno esperienza sia in Half-Life che in Left 4 Dead, il che può essere chiaramente visto come segni che si sta preparando internamente per qualcosa di più grande.

Se le voci sono vere, possiamo aspettarci un annuncio ufficiale di Half-Life 3 già quest'estate. Poi, ovviamente, resta da vedere se l'attesissimo terzo capitolo sarà effettivamente il grande sequel che tutti stavamo aspettando da oltre due decenni. Possiamo solo tenere le dita delle mani e dei piedi incrociate.