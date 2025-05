Rumour: Half-Life 3 sarà l'ultimo gioco della serie

HQ

Le speculazioni continuano intorno a Half-Life 3, con nuovi rapporti dal noto insider DanielRPK (grazie, ComicBook.com) che affermano che il gioco è progettato per essere l'ultimo della serie. Inoltre, viene anche menzionato che Chell, il personaggio principale di Portal, apparirà in qualche forma durante il gioco, il che non sarebbe del tutto improbabile dato che Erik Wolpaw, uno dei creatori che faceva parte di Portal, è anche coinvolto in Half-Life 3.

Informazioni precedenti hanno suggerito che Half-Life 3, che è stato chiamato in codice HLX su Internet, non è un gioco VR e che al momento in cui scriviamo è giocabile dall'inizio alla fine e che attualmente si stanno concentrando sul perfezionamento dell'esperienza.

Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già quest'estate, con un potenziale lancio entro la fine dell'anno, che ci darebbe finalmente la conclusione della serie che tutti speriamo e meritiamo dopo due decenni di attesa.

Pensi che tutte le voci Half-Life 3 siano vere e che il gioco uscirà quest'anno?