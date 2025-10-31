Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Halo 2

Rumour: Halo 2 e i remake della campagna di Halo 3 in lavorazione

Come per Halo: Campaign Evolved, non ci sarà il multiplayer e i giocatori vivranno ancora una volta la storia originale.

HQ

Sembra che anche il resto della trilogia originale di Master Chief sia pronto per un remake, poiché un leaker riporta che Halo 2 e Halo 3 avranno le loro storie aggiornate con nuove immagini e meccaniche simili a Halo: Campaign Evolved.

Questa fuga di notizie è corroborata da Insider Gaming e rileva che, come il remake di Halo: Campaign Evolved, avremo solo le modalità storia di Halo 2 e Halo 3 in questi presunti remake. La prossima volta che vedremo il multiplayer sarà apparentemente in Halo 7, dove vedremo la campagna e le modalità multiplayer divise proprio come in Halo Infinite.

Niente multiplayer per Halo 2 e Halo 3 sembra un po' un duro colpo, soprattutto perché questi giochi hanno fatto passi da gigante quando si trattava dell'esperienza multiplayer. Anche le storie sono fantastiche, ma i fan che vogliono provare la sensazione originale di Halo 2 e Halo 3 potrebbero trovarla mancante senza opzioni multiplayer adeguate.

Certo, in questo momento si tratta di speculazioni, e anche con una fuga di notizie come questa vale la pena prendere tutto con le pinze. In questo momento, tutto ciò che sappiamo è che il primo gioco di Halo sta ricevendo il suo remake e che Microsoft sta probabilmente cucinando qualcosa dietro le quinte.

Halo 2

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto