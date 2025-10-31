Rumour: Halo 2 e i remake della campagna di Halo 3 in lavorazione

HQ

Sembra che anche il resto della trilogia originale di Master Chief sia pronto per un remake, poiché un leaker riporta che Halo 2 e Halo 3 avranno le loro storie aggiornate con nuove immagini e meccaniche simili a Halo: Campaign Evolved.

Questa fuga di notizie è corroborata da Insider Gaming e rileva che, come il remake di Halo: Campaign Evolved, avremo solo le modalità storia di Halo 2 e Halo 3 in questi presunti remake. La prossima volta che vedremo il multiplayer sarà apparentemente in Halo 7, dove vedremo la campagna e le modalità multiplayer divise proprio come in Halo Infinite.

Niente multiplayer per Halo 2 e Halo 3 sembra un po' un duro colpo, soprattutto perché questi giochi hanno fatto passi da gigante quando si trattava dell'esperienza multiplayer. Anche le storie sono fantastiche, ma i fan che vogliono provare la sensazione originale di Halo 2 e Halo 3 potrebbero trovarla mancante senza opzioni multiplayer adeguate.

Certo, in questo momento si tratta di speculazioni, e anche con una fuga di notizie come questa vale la pena prendere tutto con le pinze. In questo momento, tutto ciò che sappiamo è che il primo gioco di Halo sta ricevendo il suo remake e che Microsoft sta probabilmente cucinando qualcosa dietro le quinte.