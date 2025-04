Rumour: Jurassic World Rebirth presenta dinosauri sputafuoco

HQ

I mortali dinosauri si preparano a fare un altro grande ritorno con Jurassic World: Rebirth, il settimo film della serie che riprende un certo numero di anni dopo gli eventi di Dominion. E per coloro che hanno partecipato al CinemaCon, sono stati trattati con un nuovissimo trailer, che secondole voci includeva dinosauri sputafuoco.

Il trailer anticipa diversi momenti ad alta azione, tra cui un tentativo di rubare le uova di un quetzalcoatlus, che porta a una fuga aerea da batticuore. L'attacco di un mosasauro quasi capovolge la barca di una squadra di ricerca e, con un colpo di scena sorprendente, viene introdotto un nuovo terrificante dinosauro, che assomiglia a un T-Rex sputafuoco.

La trilogia di Jurassic World potrebbe essere stata assurda, ma se questo è vero, Rebirth permetterà al franchise di entrare a pieno titolo nel mondo dei libri di fiabe. La stessa Scarlett, che è in Rebirth, ha partecipato al CinemaCon e lo ha descritto come un sogno d'infanzia avere finalmente la possibilità di far parte di Jurassic Park.

Jurassic World Rebirth uscirà nelle sale cinematografiche il 2 luglio, quando vedremo quanto c'è di vero dietro l'affermazione dei dinosauri sputafuoco.