Rumour: La Marvel sta cercando di utilizzare Avengers: Doomsday e Secret Wars come un grande addio per il Thor di Chris Hemsworth

Ci sono solo una manciata dell'originale Avengers rimasto in funzione. Iron Man di Robert Downey Jr. è morto nella linea temporale principale di Marvel Cinematic Universe, Captain America di Chris Evans è andato in pensione ed è ora in realtà un pensionato, e anche Black Widow di Scarlett Johansson è morto da tempo, con questo che lascia solo Hawkeye di Jeremy Renner, Hulk di Mark Ruffalo e Thor di Chris Hemsworth. Ma sembra che anche i giorni per uno di questi personaggi potrebbero volgere al termine, poiché una nuova voce suggerisce che Avengers: Doomsday e Secret Wars potrebbero essere il grande addio conclusivo per il più forte Avenger.

Secondo un nuovo rapporto di The Cosmic Circus, il Thor di Hemsworth potrebbe essere allo stremo. In un articolo di domande e risposte viene menzionato che l'attuale voce vedrà questo Thor principale ritirato dopo questi prossimi due sforzi corali, ma che Thor come personaggio potrebbe tornare in futuro in un modo diverso come parte del Thor Corps, per esempio.

"Da quello che abbiamo sentito, Thor si riunirà con Loki ad un certo punto durante questi film. E sarà essenzialmente uno degli ultimi OG Avengers rimasti. Il nostro amico Alex Perez ha sentito una voce secondo cui la Marvel voleva dare al Thor di Chris Hemsworth un vero e proprio addio in questi film in modo epico, con fonti che indicavano New Avengers (Vol. 3) #32 come ispirazione.

"Anche se potrebbe essere la fine del Thor di Chris Hemsworth in quel preciso momento, ciò non esclude la possibilità del ritorno del personaggio, dato che gli è stato anche detto che il Thor Corps, così come altre parti della mitologia di Thor dai fumetti, saranno adattate per Secret Wars e oltre".

Considerando che Hemsworth avrà interpretato Thor per oltre 15 anni quando arriverà Secret Wars, pensi che sia un buon momento per mandare in pensione il personaggio e introdurre un po' di sangue fresco nel MCU?