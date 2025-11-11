Rumour: League of Legends 2 potrebbe arrivare già il prossimo anno

HQ

Non è affatto raro che i giochi live service di lunga durata ottengano sequel dedicati, semplicemente perché la tecnologia originale su cui sono stati costruiti richiede in ultima analisi un miglioramento significativo. Lo abbiamo visto accadere con Rainbow Six, Overwatch, Smite, Counter-Strike, e presto forse anche League of Legends.

Un post sui social media del leaker "Summoner Park", ora cancellato, ha affermato che Riot Games è in fase di sviluppo su League of Legends 2 e che potrebbe fare il suo arrivo già il prossimo anno. L'utente X Igenico ha catturato il post prima che fosse rimosso, dove viene esplicitamente menzionato che il gioco sarà costruito su un nuovo motore, rimuoverà il codice legacy, che dovrebbe rinnovare il contenuto principale del gioco, proteggere e mantenere il formato di gioco distintivo, vedere le principali Champion modifiche all'ottimizzazione e al bilanciamento, e altro ancora.

La dichiarazione spiega: "Non solo rimuoverà il codice legacy. Ma la revisione di LoL 2 non si fermerebbe nel motore. Park afferma inoltre che "ci si aspetta che le abilità dei campioni subiscano anche un'ottimizzazione e un bilanciamento su larga scala, pur mantenendo le identità dei campioni".

La grande domanda è come Riot affronterà l'immenso carico di lavoro che andrà a portare tutti i 170+ personaggi in un titolo successivo, e che tipo di sforzo metterà sulla produzione di nuovi contenuti. Inoltre, in che modo questo influenzerà gli oggetti cosmetici che i fan hanno trascorso oltre 15 anni a collezionare, e per quanto riguarda le classifiche e le statistiche sulle prestazioni? Ci sono molte parti in movimento che vari altri giochi non sono riusciti a decifrare, ecco perché questi sequel live-service sono spesso così volatili, ma indipendentemente dalla situazione, League of Legends sta andando avanti ora e un aggiornamento significativo farebbe molto, soprattutto per rendere il MOBA a prova di futuro.