Rumour: l'ultima missione della campagna di Call of Duty: Black Ops 7 è un'esperienza di estrazione multiplayer

Sembra che Call of Duty: Black Ops 7 potrebbe impazzire con il suo finale di campagna, poiché nuove voci indicano che l'ultima missione non sarà solo una grande resa dei conti cinematografica per te e i tuoi partner cooperativi, ma una massiccia missione di estrazione per 32 giocatori.

Questa voce proviene da fonti che parlano con Insider Gaming, ma sembra che la missione finale di Call of Duty si svolgerà su Avalon, una mappa precedentemente pianificata per la modalità battle royale. Sembra che dovrai giocare insieme alla tua squadra, completare gli obiettivi ed estrarre.

Se fallisci in qualsiasi modo, sembra che la tua progressione dalla missione andrà persa, come con altri sparatutto di estrazione. A quanto pare, la scelta per questa missione è stata fatta per mostrare la piena integrazione con gli altri sistemi Black Ops 7. Che tu sia in campagna, in multiplayer o in zombie, il tuo personaggio e le tue armi possono comunque guadagnare XP.

Naturalmente, vale la pena prendere un pizzico di sale con queste voci, poiché nulla è stato ancora confermato. Domani sentiremo di più su Call of Duty: Black Ops 7 durante la Gamescom ONL.