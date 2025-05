Rumour: Resident Evil 9 sarà annunciato quest'anno

HQ

Capcom è pronta a scuotere il mondo con l'ennesimo raccapricciante capitolo della serie Resident Evil. Questo secondo fughe di notizie solitamente credibili che affermano con fermezza che il nono gioco numerato della serie sarà svelato entro la fine dell'anno, con un'uscita prevista nel 2026. L'insider che si fa chiamare Dusk Golem indica Summer Game Fest o The Game Awards come le due occasioni più probabili in cui ciò potrebbe accadere.

Abbiamo anche visto voci e rapporti precedenti che suggeriscono che questo gioco potrebbe essere un mondo aperto ed essere uno dei capitoli più ambiziosi della serie finora, con Leon S. Kennedy di nuovo nel ruolo principale.

Cosa ti piacerebbe vedere nel prossimo Resident Evil gioco?