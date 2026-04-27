Rumour: The Super Mario Galaxy Movie è previsto che sia pubblicato in home video il 5 maggio

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Universal potrebbe ridurre la finestra di sei settimane (o 45 giorni) tra l'uscita nei cinema dei suoi film e il loro arrivo sulle piattaforme di streaming video-on-demand. E lo farebbe con il suo peso massimo del 2026. Esatto, ora si dice che The Super Mario Galaxy Movie sarà rilasciato in home video il 5 maggio. Cioè, la prossima settimana.

Infatti, se cerchi su Prime Video, la piattaforma ti permette già di 'preordinare' il film in UHD per €17,99, mentre se vuoi acquistare The Super Mario Bros. Movie insieme ad esso, il pacchetto ti costerà €22.99.

Non ci sono ancora notizie sulla data ufficiale di uscita, ma alcune fonti specializzate in questo tipo di notizie danno già per scontato che vedremo il ritorno di Mario, Luigi e Peach, e l'arrivo di Estela, Bowsy e Yoshi tra pochi giorni.

Comprerai Super Mario Galaxy: The Movie in video-on-demand?