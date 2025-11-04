Rumour: The Super Mario Galaxy Movie trailer verrà mostrato prima di Wicked: For Good

HQ

Nintendo e Illumination non hanno condiviso molte informazioni ufficiali sul sequel di The Super Mario Bros. Movie, The Super Mario Galaxy Movie, poiché è stato solo a settembre che abbiamo avuto modo di incontrare per la prima volta il film e saperne di più. Ma con la premiere a soli cinque mesi di distanza e fissata per il 3 aprile 2026, sembra che presto vedremo di più sul progetto.

L'insider MyTimeToShineHello si è rivolto ai social media per segnalare che il trailer di The Super Mario Galaxy Movie verrà mostrato prima di Wicked: For Good. Continuano aggiungendo che questo significa che dovremmo aspettarci che il trailer appaia online prima del 21 novembre, il che significa che probabilmente mancano solo poche settimane al massimo.

Continuano aggiungendo che il trailer potrebbe anche essere mostrato prima di Zootropolis 2 più tardi a novembre, ma che il suo debutto nelle sale sarà davanti a Wicked: For Good quando uscirà il 21 novembre.

