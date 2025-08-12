Rumour: Una collezione Lego Batman potrebbe essere presto rivelata

Un nuovo giocoLego Batman potrebbe presto essere rivelato, e potrebbe essere nello stile di Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Almeno, queste sono affermazioni di Lego Game News sui social media (grazie, Insider Gaming) che indicano che ci sarà un gioco in stile Skywalker Saga nel mondo Lego Batman in arrivo nella primavera del 2026. Questo gioco non sarà collegato alla trilogia originale, tuttavia, ma presumibilmente includerà un'enorme Gotham City con la possibilità di esplorare diverse aree a proprio piacimento.

La stessa fonte afferma anche che c'erano altri piani per giochi con lo stesso stile della saga di Skywalker. Vale a dire, una grande raccolta di storie di Harry Potter, ma questo gioco è stato abbandonato nella fase di lancio. Un gioco dei Marvel's Guardians è stato inscatolato, insieme a un titolo Lego Disney.

Vale la pena ricordare che questa non è in alcun modo una fonte ufficiale, quindi dovresti rimanere cauto quando leggi le informazioni elencate da Lego Game News. Ma sostengono che potremmo vedere una rivelazione alla Gamescom Opening Night Live, che arriverà la prossima settimana.