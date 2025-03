Rune Factory: Guardians of Azuma Anteprima - Abbastanza promettente da essere Rune Factory 6

HQ

Rune Factory è stato uno spin-off relativamente sconosciuto del franchise Story of Seasons /Harvest Moon. La serie principale di Marvelous, originariamente chiamata Harvest Moon prima della rottura tra Marvelous e Natsume, ha aperto la strada a tutti quei giochi agricoli accoglienti provenienti dall'Est (Sakuna: Of Rice and Ruin, Harvestella ) o dall'Ovest (Stardew Valley, Fae Farm, Tales of the Shire ). Rune Factory, che ha debuttato per la prima volta su Nintendo DS nel 2006, ha aggiunto elementi JRPG d'azione al mix, e da allora ha avuto cinque voci e diversi remake. L'ultimo capitolo verrà lanciato il 30 maggio su Nintendo Switch e PC.

La prima cosa da notare è che Rune Factory: Guardians of Azuma non è Rune Factory 6, piuttosto uno spin-off. Questo, tuttavia, non dovrebbe diminuire la tua eccitazione per il gioco. In realtà, dovrebbe essere l'esatto contrario. Sono rimasto meno che impressionato - per usare un eufemismo - da Rune Factory 5, uscito in Occidente nel 2022, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto sembri essere migliorato Rune Factory: Guardians of Azuma, sia per quanto riguarda le meccaniche di gioco (un sistema di costruzione e simulazione molto più profondo e combattimenti più robusti grazie alle armi a distanza) che per quanto riguarda la grafica (grafica drasticamente migliorata).

In effetti, dopo un test pratico, trovo difficile capire perché questo non sia commercializzato come una voce completa, anche se sembra che abbia a che fare con la trama generale della serie piuttosto che con le meccaniche di gioco, il che non ha molta importanza in quanto ogni voce ha la sua storia, ambientazione e personaggi. La serie segue sempre il tropo del protagonista amnesico, ed è anche il caso qui, quindi non dovresti preoccuparti troppo comunque.

Marvelous

Annuncio pubblicitario:

Marvelous

Il nuovo Rune Factory si svolge nella nazione di Azuma, un luogo menzionato nei giochi ma mai visto prima, con influenze giapponesi nell'ambiente e nell'architettura. Se non hai mai giocato a un gioco Rune Factory prima, è fondamentalmente un gioco di simulazione di agricoltura e vita (coltivi raccolti, fai amicizia con i cittadini e persino li corteggi) ma puoi anche esplorare la natura selvaggia, combattere mostri, con combattimenti in tempo reale e seguire una trama fantasy con mostri, magia, draghi e simili. Non è il gioco di simulazione più profondo (a differenza di Story of Seasons, non puoi possedere animali, per esempio) e non è il JRPG più complesso, ma il mix tra i due generi ti dà un buon assaggio del meglio di entrambi i mondi: la natura rilassata dei giochi di simulazione accoglienti e l'eccitazione dell'avventura JRPG. È come giocare a due giochi in uno.

La principale novità che troverai in Guardians of Azuma è che l'aspetto della simulazione è stato migliorato e ora, oltre a coltivare le colture, puoi letteralmente costruire l'intera città. Coltiva abbastanza materiali e puoi costruire carri, case, mulini ad acqua, distillerie... Posiziona qualsiasi tipo di edificio lungo sentieri o specchi d'acqua e aggiungi decorazioni artificiali o naturali che aumenteranno alcune statistiche. Questo sembra limitato solo ad alcuni appezzamenti di terreno intorno alla città, poiché non è possibile terraformare, ma sono abbastanza grandi da permetterti la creatività e la sperimentazione. E con più edifici e strutture, arriveranno più persone: puoi gestirle, assegnare loro lavori in base alle loro abilità, con l'obiettivo di aumentare i profitti dopo ogni giorno, cosa che molto probabilmente avrà un feedback sugli elementi RPG.

E sì, ho parlato di città: sarai responsabile di quattro città (città di primavera, estate, autunno e inverno) e potrai persino inviare persone da una città all'altra. Sarai responsabile di tutto: non si tratta solo di rendere la città più bella, ma di renderla più efficiente e produttiva.

Annuncio pubblicitario:

Marvelous

Marvelous

Anche il sistema di combattimento è stato migliorato con l'aggiunta di armi a distanza, che secondo Marvelous era una delle cose che i fan avevano richiesto di più. Ora, oltre alle spade, puoi usare gli archi per combattere i mostri. Il nostro playtest è stato più incentrato sull'aspetto della costruzione e della simulazione piuttosto che sul combattimento: abbiamo combattuto solo il primo boss del gioco, ed è stato abbastanza facile, come previsto, ma divertente e soddisfacente con una meccanica di schivata che ci permette di contrattaccare.

Infine, vale la pena parlare della grafica. C'è un grande miglioramento rispetto a Rune Factory 5, che sembrava piuttosto orribile, con un aspetto davvero piacevole, colorato e luminoso, con personaggi ed elementi che spuntavano davvero su sfondi simili ad acquerelli. Non è niente di mozzafiato, in quanto è chiaramente ridimensionato in modo da poter essere eseguito su Nintendo Switch, ma ha un aspetto davvero carino.

Tutto ciò che riguarda Rune Factory: Guardians of Azuma funziona a suo favore, e sembra che Marvelous abbia finalmente scoperto come dovrebbe apparire e giocare un Rune Factory moderno. E l'ultima buona notizia è che potremo godercelo contemporaneamente ai giapponesi: per la prima volta, sarà lanciato in tutto il mondo il 30 maggio 2025 e sarà disponibile con localizzazione in inglese, tedesco, francese e spagnolo, con una voce fuori campo in inglese o giapponese.