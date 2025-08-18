Rune Factory: Guardians of Azuma ha avuto il miglior debutto dell'intera serie, vendendo oltre 500.000 copie in due mesi
Il suo predecessore, Rune Factory 5, ha impiegato quasi tre anni per raggiungere questo traguardo.
È chiaro che se sei uno sviluppatore o un editore, scommettere sull'accompagnare il lancio di una nuova console è un valore di vendita abbastanza sicuro. Ma se quella console è anche Nintendo Switch 2, il successo del tuo gioco è quasi garantito, soprattutto se scommetti anche su un'uscita globale, sia digitale che fisica. Questo è quello che è successo a Rune Factory: Guardians of Azuma.
Il titolo, uscito contemporaneamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC il 5 giugno, è riuscito a vendere 500.000 copie, secondo Marvelous, rendendolo la migliore versione di fabbrica di Rune di sempre. Secondo i dati di Gematsu, nel confronto con il suo predecessore Rune factory 5, uscito nel 2021 in Giappone (e nel 2022 per l'Occidente), questo gioco non è riuscito a raggiungere quella cifra di vendita fino a questo 2025.
Buone notizie non solo per la serie che mescola JRPG e simulazione, ma per molti altri titoli che sperano di fare un grande passo avanti nella loro popolarità e raggiungere molti più giocatori spinti dalla grande accoglienza della nuova console di Nintendo.
Hai provato la serie Rune Factory in passato e hai giocato a Guardiani di Azuma?