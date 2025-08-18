Rune Factory: Guardians of Azuma ha avuto il miglior debutto dell'intera serie, vendendo oltre 500.000 copie in due mesi

HQ

È chiaro che se sei uno sviluppatore o un editore, scommettere sull'accompagnare il lancio di una nuova console è un valore di vendita abbastanza sicuro. Ma se quella console è anche Nintendo Switch 2, il successo del tuo gioco è quasi garantito, soprattutto se scommetti anche su un'uscita globale, sia digitale che fisica. Questo è quello che è successo a Rune Factory: Guardians of Azuma.

Il titolo, uscito contemporaneamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC il 5 giugno, è riuscito a vendere 500.000 copie, secondo Marvelous, rendendolo la migliore versione di fabbrica di Rune di sempre. Secondo i dati di Gematsu, nel confronto con il suo predecessore Rune factory 5, uscito nel 2021 in Giappone (e nel 2022 per l'Occidente), questo gioco non è riuscito a raggiungere quella cifra di vendita fino a questo 2025.

Buone notizie non solo per la serie che mescola JRPG e simulazione, ma per molti altri titoli che sperano di fare un grande passo avanti nella loro popolarità e raggiungere molti più giocatori spinti dalla grande accoglienza della nuova console di Nintendo.

Hai provato la serie Rune Factory in passato e hai giocato a Guardiani di Azuma?