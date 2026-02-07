Mi è stata offerta l'opportunità di recensire Runequest: Warlords, e la cosa più affascinante di questo titolo è che inizialmente non conoscevo l'universo. Adoro i giochi di strategia tattica a turni, e mi sono divertito molto con Warhammer 40K: Battlesector, che utilizza un sistema di combattimento simile a questo titolo. Quando ho iniziato questa partita, ho avuto difficoltà a orientarmi su cosa fosse Glorantha, o sul perché le tre fazioni Talastar, Caos e Impero Lunare si stessero contendendo il mondo. C'erano molte cose che non sapevo, e ci sono volute alcune ricerche da parte mia per capire meglio cosa stavo per vivere.

Ci risparmia un'altra interpretazione della fantasia medievale e invece ci imbattiamo in qualcosa che trae ispirazione dall'antichità e dall'età del bronzo. Le truppe assomigliano a opliti, lancieri, legionari, e ci sono persino mostri. Ci sono molte fonti di ispirazione, come la storia e la mitologia celtica e persiana. L'universo prende in prestito molto da molte mitologie in tutto il mondo. L'Impero Lunare, ad esempio, sembra un'interpretazione mitologica dell'impero di Alessandro Magno dopo aver conquistato l'Egitto e l'Impero Persiano. Hai falangi di lancieri, cavalleria pesante e maghi. I Talastar sembrano un misto tra greci e celti. L'ultima fazione, che è disprezzata da tutti e odia tutti, è Chaos. Ho trovato Chaos il più riconoscibile perché gioco molto a Warhammer Fantasy. Presentano mostri simili agli Uomini-Bestia e sono decisamente brutali in questa avventura. Hanno anche grandi scorpioni e lumache.

I mondi sono piuttosto belli, con un bel mix di fantasia e l'Età del Bronzo.

Runequest Warlords non parla solo del mondo di Glorantha e del suo futuro, ma anche degli eroi che incontri lungo il cammino. Questo è un gioco guidato dalla storia, e passerai molto tempo con la campagna. Ci sono anche una modalità schermaglie e una modalità multiplayer. Tuttavia, queste sono solo battaglie senza contesto. Se ti sono piaciute le battaglie in Battlesector, sicuramente ti piaceranno quelle qui. Tuttavia, penso che la campagna sia la star dello spettacolo, soprattutto considerando che puoi seguire i personaggi e vivere una storia abbastanza decente che ti fa comunque venire voglia di continuare e vedere cosa succede dopo. Anche se il doppiaggio a volte lascia a desiderare, le missioni sono lunghe. Battlesector sembrava bilanciato per Warhammer, e penso ancora che Virtuos riesca a differenziare i titoli nonostante lo stesso sistema di combattimento.

Mi ci sono volute poco più di 30 ore per completare la campagna a livelli di difficoltà più alti e testare un po' anche ad altri livelli. È una lunghezza abbastanza ragionevole per una campagna. Tuttavia, alcune missioni potrebbero essere una vera guerra di logoramento e richiedere tempo inutile. Altre missioni avevano un buon ritmo, e sentivo che come giocatore avevi l'opportunità di sperimentare e provare strategie diverse. Che tu ti affidassi a maghi, cavalleria, mostri, tipi di truppe veloci o fanteria. La chiave per vincere, tuttavia, era quasi esclusivamente l'uso di tutti i tipi di truppe. Anche se le missioni variano nel design, come assedi, imboscate e battaglie nelle foreste, si tratta comunque della disposizione delle truppe, della scelta del tipo di truppa, di come potenziare i tuoi eroi e di cosa fare sul campo di battaglia. È quasi identica a Battlesector. Tuttavia, non arriverei a dire che sia un ribaltamento delle texture di quel titolo. È chiaro che è stato dedicato tempo a creare una storia, esplorare l'universo, dare vita ai personaggi eroi e creare un buon sistema di combattimento.

Gli eroi hanno i rispettivi alberi delle abilità in cui puoi investire punti dopo aver completato le missioni.

Le battaglie funzionano proprio come in Warhammer 40k: Battlesector, posizioni le tue truppe. Hai qualche punto da muovere, attaccare, o entrambi. Le tue truppe possono essere ruotate e avere delle debolezze; Se attacchi da spalle, fanno più danni che da fronte. Il sistema unico di rune ti permette di eseguire potenti attacchi magici. Una volta che hai spostato tutte le tue truppe ed eroi, ti fermi sopra il tuo turno e il nemico si muove e/o ti attacca. Non troverai nulla di inaspettato con questo sistema di combattimento, ma funziona. A volte devi pensare attentamente se puoi completare le missioni principali e secondarie senza troppe perdite. Tuttavia, non risolve nessuno dei difetti del sistema originale, ma lo mantiene relativamente intatto. Ho pochissimo di cui lamentarmi perché mi è piaciuto questo sistema.

Un vantaggio di giocare contro il computer è che può offrire resistenza. Soprattutto quando hanno accesso a più truppe e rinforzi di te, cosa che quasi sempre accade. Tuttavia, non diventa mai una vera sfida se ti senti a tuo agio con il genere. Probabilmente vorrai combattere contro altri giocatori per una sfida. Questo è anche ciò che determina quanto tempo giocherai al gioco. Se ti piace la campagna, ci sono 30-40 ore per uscire, e molto di più se ti piace giocare in modalità schermaglie e/o contro altri. Tuttavia, non oserei dire che ci sia tanto valore di rigiocabilità quanto l'esperienza suggerisce. Una volta terminata la campagna, non c'è motivo di tornare, perché la storia e le missioni non sono abbastanza interessanti o varie da farlo. Anche se puoi potenziare eroi e tipi di truppe in vari modi, mi sono sentito stancato del gioco una volta terminata la campagna.

La storia viene spiegata attraverso menu doppiati e sequenze video animate. Otterrai anche elementi di narrazione attraverso la mappa della campagna dove selezioni le tue missioni.

Visivamente, sembra accettabile in base agli standard del genere. Effetti, fuoco e texture sono belli. Non ho incontrato bug gravi, solo pochi minori che non rovinano il gioco. Alcuni esempi sono texture che non si caricano correttamente e problemi di suono occasionali. A volte le voci dei personaggi si interrompono o la musica di sottofondo scompare. Tuttavia, questo accadeva così raramente che non lo consideravo un problema serio. Mi è piaciuta la musica e l'ho trovata ben bilanciata per questo titolo. Non è così pomposo o rumoroso da sovrastare l'esperienza, ma contribuisce bene a scene e battaglie. Per quanto riguarda i personaggi, il loro doppiaggio è chiaramente accettabile. Purtroppo, non va mai meglio che buono, né in termini di musica né di doppiaggio.

I compiti a volte possono richiedere più tempo di quanto pensi a causa delle loro dimensioni e del loro design.

Se ti piace Runequest, potresti trovare qualcosa da apprezzare in questo gioco di strategia a turni. Offre un sistema di gioco stabile e collaudato con elementi di magia. Potenzia i tuoi eroi e puoi affrontare molte missioni in modi diversi. Nonostante ciò, non ci sono state sorprese legate al gameplay o alla storia. Quello che vedi è ciò che ottieni se scegli di provare questo gioco. Non ci sono scene d'intermezzo sontuose, ma ci sono video 2D con doppiaggio, e funziona. Per quanto riguarda le performance, funziona senza intoppi e la musica è accettabile e usata in modo positivo. Se ami Runequest, probabilmente puoi aggiungere un punto al punteggio. Penso che sia un buon titolo, ma secondo me manca qualcosa che lo elevi davvero oltre il buon aspetto. Devo ammettere, però, che mi è piaciuto esplorare tutte le informazioni di background sull'universo di Runequest tramite vari siti web. Se desideri un gioco di strategia tattica a turni robusto e apprezzi questo universo, Runequest: Warlords potrebbe fare al caso tuo.

Il Caos ha a disposizione un sacco di mostri, e possono causare molti danni.

I tipi di truppe sono bravi in cose diverse e possono essere usati durante tutta la campagna. Tuttavia, alcuni tipi di truppe, come la fanteria di base, non si comportarono molto bene verso la fine della campagna.